Врач назвала продукты-рекордсмены по уровню содержания железа

Для профилактики железодефицитной анемии важно включать в рацион говяжью и свиную печень, морепродукты, бобовые, шиповник и хурму. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

При железодефицитной анемии кровь хуже переносит кислород, что постепенно отражается на самочувствии человека, вызывая сонливость и слабость. Специалист отметила, что причины нехватки железа часто кроются в физиологии – у женщин репродуктивного возраста самая частая причина – обильные менструации.

«У других групп пациентов причинами нередко служат заболевания желудочно-кишечного тракта, которые препятствуют нормальному всасыванию микроэлемента, или перенесенные операции – например, удаление части желудка», – отмечает врач.

Эндокринолог также уточняет, что на уровне железа сказываются и особенности рациона, в частности, отказ от животного белка. Дело в том, что из растительной пищи железо усваивается в три-пять раз хуже, чем из красного мяса.

«При строгом веганстве нужно сочетать растительные источники железа – бобовые, шпинат, гречку – с продуктами, богатыми витамином С», – рекомендует эндокринолог.

Эксперт напомнила, что рекордсменами по содержанию железа выступают свиная и говяжья печень, говяжий язык, индейка, курица, свинина, телятина, рыба, креветки. Разнообразить диету можно и растительными продуктами – зерновыми, бобовыми и помидорами. В числе других важных источников микроэлемента – шиповник, земляника, гранат, хурма и яблоки.

