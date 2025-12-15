На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты-рекордсмены по уровню содержания железа

Врач Шафранская: печень и хурма снижают риск развития железодефицитной анемии
true
true
true
close
Lecker Studio/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики железодефицитной анемии важно включать в рацион говяжью и свиную печень, морепродукты, бобовые, шиповник и хурму. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

При железодефицитной анемии кровь хуже переносит кислород, что постепенно отражается на самочувствии человека, вызывая сонливость и слабость. Специалист отметила, что причины нехватки железа часто кроются в физиологии – у женщин репродуктивного возраста самая частая причина – обильные менструации.

«У других групп пациентов причинами нередко служат заболевания желудочно-кишечного тракта, которые препятствуют нормальному всасыванию микроэлемента, или перенесенные операции – например, удаление части желудка», – отмечает врач.

Эндокринолог также уточняет, что на уровне железа сказываются и особенности рациона, в частности, отказ от животного белка. Дело в том, что из растительной пищи железо усваивается в три-пять раз хуже, чем из красного мяса.

«При строгом веганстве нужно сочетать растительные источники железа – бобовые, шпинат, гречку – с продуктами, богатыми витамином С», – рекомендует эндокринолог.

Эксперт напомнила, что рекордсменами по содержанию железа выступают свиная и говяжья печень, говяжий язык, индейка, курица, свинина, телятина, рыба, креветки. Разнообразить диету можно и растительными продуктами – зерновыми, бобовыми и помидорами. В числе других важных источников микроэлемента – шиповник, земляника, гранат, хурма и яблоки.

Ранее были названы витамины, которых не хватает россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами