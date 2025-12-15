На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас высказалась против ухода Украины с Донбасса

Каллас: если Украина уйдет с Донбасса, другие регионы будут в опасности
Edgar Su/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности предостерегла Украину от вывода своих войск с занимаемой части Донбасса, поскольку «другие регионы окажутся в опасности». Ее слова перед заседанием глав МИД стран ЕС приводит «РБК-Украина».

«Донбасс — это не конечная цель [президента России Владимира] Путина. Если они получат Донбасс, то крепость рухнет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет [с Донбасса], то другие регионы также окажутся в опасности», — заявила Каллас.

Она призвала «усваивать» некие уроки истории. Для устойчивого мира не должно быть никакого «умиротворения» России, считает глава евродипломатии.

До этого немецкий таблоид Bild писал, что Украина готова пойти на «многочисленные компромиссы» ради мира, однако вывод ВСУ с Донбасса остается для президента Владимира Зеленского «красной линией». Так, украинский лидер готов обсуждать отказ республики от членства в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, но отказывается выводить войска с контролируемой ВСУ части Донбасса.

Bild цитирует неназванного украинского чиновника, который заявил, что Киев «не примет» предложение по выводу войск, так как это будет равносильно капитуляции.

Ранее в Финляндии удивились одному требованию Зеленского.

