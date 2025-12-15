Подросток, напавший на учительницу в школе Петербурга, переживал из-за экзаменов

Школьник, которого подозревают в нападении на учительницу в одной из школ Петербурга, испытывал стресс. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, молодой человек учится в девятом классе, поэтому вскоре ему предстояли экзамены. К ним юноша готовился, но в течение года испытывал стресс из-за них и плотного графика.

Накануне между подростком и его матерью произошел конфликт, во время которого женщина забрала у сына телефон. Не исключается, что это могло ударить по его психическому состоянию.

Инцидент произошел утром. По данным местных СМИ, молодой человек пришел к педагогу, чтобы подтянуть математику. Когда женщина отвернулась, ученик напал на нее с ножом.

После произошедшего к зданию подъехали экстренные службы. Всех детей тем временем увели в спортивный зал.

Педагог получила травмы спины и рук, ее направили в больницу. Нападавший также попал в медучреждение.

