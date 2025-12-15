В школе Петербурга ученик ударил учительницу ножом в спину

78.ru: в Петербурге школьник пришел исправить оценку и напал на учительницу

В Петербурге молодой человек проявил агрессию к школьной учительнице и напал на нее. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, 15-летний юноша ударил 29-летнего педагога. Несовершеннолетний для этого использовал нож. Подросток пришел исправить оценку перед уроками. У женщины травмы спины.

Как сообщает «Фонтанка», и молодой человек, и сама женщина попали в больницу. Есть ли другие пострадавшие, не уточняется.

По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников тем временем собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Как рассказали очевидцы, сотрудники экстренных служб находятся на месте около часа.

Подобный случай до этого произошел в Курске. Один из девятиклассников с ножом напал на второго во время урока. После этого пострадавший пришел в медкабинет, после чего его госпитализировали.

