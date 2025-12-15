На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина нападения школьника на учительницу в Петербурге

МВД: школьник в Петербурге ранил учительницу ножом, предварительно, из-за оценки
true
true
true
close
Global Look Press

Предварительная причина нападения школьника с ножом на преподавательницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга — плохая оценка. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МВД России по региону.

«Сегодня в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу», — говорится в сообщениии.

По данным местных СМИ, молодой человек пришел к педагогу, чтобы подтянуть математику. Когда женщина отвернулась, ученик напал на нее с ножом.

Журналисты писали, что после атаки ученик девятого класса решил свести счеты с жизнью, однако сотрудники полиции смогли это предотвратить. Пострадавшую учительницу госпитализировали. На месте инцидента работают сотрудники полиции и следственных органов. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших выясняются.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами