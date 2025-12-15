Названа возможная причина нападения школьника на учительницу в Петербурге

Предварительная причина нападения школьника с ножом на преподавательницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга — плохая оценка. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МВД России по региону.

«Сегодня в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу», — говорится в сообщениии.

По данным местных СМИ, молодой человек пришел к педагогу, чтобы подтянуть математику. Когда женщина отвернулась, ученик напал на нее с ножом.

Журналисты писали, что после атаки ученик девятого класса решил свести счеты с жизнью, однако сотрудники полиции смогли это предотвратить. Пострадавшую учительницу госпитализировали. На месте инцидента работают сотрудники полиции и следственных органов. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших выясняются.

