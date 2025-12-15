В МЧС подвели итоги первого дня поиска пропавших в Пермском крае туристов

МЧС: следов пропавших на горе Ослянка 13 туристов в первый день поисков не нашли

Поисковой отряд не обнаружил следов пропавших на горе Ослянка в Пермском крае 13 туристов в первый день поисков. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС Денис Говоров в беседе с РИА Новости.

«Доехали до горы Ослянка, поднялись туда наверх, сильный ветер, плохая видимость, следов группы не нашли», — сказал он.

По информации регионального управления МЧС, помимо спасателей к поисковому процессу присоединились 20 волонтеров на снегоходах. Координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев сообщил, что для поиска пропавших туристов будет использоваться беспилотник.

13 декабря группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.