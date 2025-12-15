Петербургские следователи завели дело по факту нападения ученика на учительницу

СК Петербурга: возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одной из школ

Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга завели уголовное дело по факту нападения ученика с ножом на педагога в одной из школ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент правоохранители осматривают место случившегося и выполняют иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

О нападении стало известно в понедельник, 15 декабря. У учительницы, как писали СМИ, травмы спины. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший подросток также ранил себя — в больницу забрали его и учительницу, выяснили журналисты.

По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников тем временем собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Ранее петербуржец ударил гостя ножом в живот во время застолья.