К Роскомнадзору подан первый иск из-за блокировки Telegram

Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн руб. из-за убытков, которые он, как утверждается, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничения доступа к мессенджеру Telegram, сообщает РИА «Новости».

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

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Отмечается, что это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

Компания подавшего в суд бизнесмена Александра Вихарева занимается привлечением инвестиции в коммерческую недвижимость. Как утверждается, из-за блокировок сторонних ресурсов ему «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании».

«Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей… Просим взыскать (эту сумму) … с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО «Инвестори», — указано в иске.

Иск зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.