Сооснователь Apple решил удалиться из Facebook из-за утечек

Сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о том, что уходит из социальной сети Facebook. Об этом сообщает Business Insider.

По словам Возняка, Facebook не уважает право на приватность своих пользователей.

«Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни... а Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователя, но он сам не получает в ответ ничего», — заявил Стив Возняк в электронном письме.

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Он также добавил, что Apple, в отличие от социальной сети Марка Цукерберга, зарабатывает на своих продуктах, а не на пользователях.

Ранее стало известно, что Цукерберга позвали дать показания в Конгрессе по делу об утечке личных данных миллионов пользователей Facebook.