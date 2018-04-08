Экс-сотрудник Cambridge Analytica: личные данные из Facebook могли попасть в Россию

Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в утечке личных данных 87 млн пользователей из социальной сети Facebook, в интервью NBC News предположил, что эти данные могли оказаться в России.

«Есть риск, что доступ к этим (утекшим) данным имеют несколько человек, и данные могут находиться в разных странах мира, включая Россию, учитывая тот факт, что эксперт, который руководил процессом сбора данных, постоянно ездил из Великобритании в Россию и обратно», — сказал Уайли.

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Также он считает вероятным, что число аккаунтов, с которых похитили личные данные, может быть больше 87 млн.

«Их число (аккаунтов) может быть больше (87 млн), без сомнения», — подчеркнул Уайли.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о двух новых мерах по защите данных в соцсети.