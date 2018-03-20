Полиция: автоматика беспилотного Uber могла не быть причиной смерти женщины

Полиция пока не обнаружила доказательств того, что автоматика беспилотного автомобиля сервиса Uber послужила причиной ДТП, в результате которого погибла женщина, передает Reuters.

По словам шерифа полиции города Темпл, в котором произошло ДТП, велосипедистка резко вышла из тени на проезжую часть, в результате чего столкновения мог не избежать и обычный водитель.

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«Предварительно я считаю, что Uber не виноват в инциденте», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, после чего компания прекратила тестирование беспилотников.