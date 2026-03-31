В России может появиться новый налог

«Эксперт»: в России могут ввести налог на сверхприбыль для металлургов
В России вновь начали обсуждать возможность введения налога на сверхприбыль для компаний металлургического сектора из-за резкого роста цен на золото и другие металлы. Об этом пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на федеральных чиновников и источники в отрасли.

По данным издания, речь идет о формате windfall tax — разовом или специальном изъятии части доходов, которые компании получили благодаря благоприятной внешней конъюнктуре. Собеседники «Эксперта» утверждают, что тема обсуждалась на уровне Минфина, Минэкономразвития, правительства, бизнеса и отраслевых объединений.

Как рассказал один из федеральных чиновников, власти сформировали перечень металлов, цены на которые в последние годы росли устойчиво и заметно превышали средние многолетние значения. Окончательные параметры инициативы пока не определены, уточнил чиновник. Другой источник издания сказал, что среди металлов, попавших в обсуждение, назывались серебро, платина, никель и медь.

По информации «Эксперта», возможный механизм может быть похож на windfall tax, который уже применялся в 2023 году, но с иными деталями. При этом после закрытого совещания президента РФ Владимира Путина с бизнесом на съезде РСПП 26 марта вопрос не был снят с повестки.

Как пишет издание, на этой встрече обсуждалась идея добровольного взноса в бюджет. Источник «Эксперта» утверждает, что с такой инициативой выступал бизнесмен Сулейман Керимов. По данным Mash, ее якобы поддержали также президент «Норникеля» Владимир Потанин и основатель «Русала» Олег Дерипаска. Общая сумма возможных взносов, по этим данным, оценивалась в 460 млрд рублей.

Интерес к теме связан с резким ростом стоимости металлов. В 2025 году золото подорожало на 64,4% и к концу декабря стоило более $4300 за унцию. В феврале 2026 года котировки обновили максимум и превысили $5000 за унцию, после чего к концу марта вернулись примерно к уровню $4400. Сильный рост показали и другие металлы. Серебро за 2025 год, как утверждается в публикации, подорожало в 2,5 раза, платина — в два раза, палладий — в 1,9 раза. Среди цветных металлов заметнее всего выросла медь — на 44%, до $12,5 тыс. за тонну. Никель прибавил 10% и достиг $16,85 тыс. за тонну.

Тема дополнительного изъятия ренты прозвучала и в Госдуме 26 марта во время отчета ЦБ. Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на предложение рассмотреть такие меры для отдельных отраслей, заявил, что министерство готово к диалогу по налогу на сверхприбыль, но этот вопрос требует отдельного анализа.

В пресс-службе Минэкономразвития при этом сообщили «Эксперту», что официальных предложений о возвращении к windfall tax в министерство пока не поступало. Там добавили, что любые подобные решения нужно увязывать с инвестиционным циклом в соответствующих отраслях, чтобы не поставить под угрозу уже начатые проекты.

Ранее Минфин высказался о налоге на сверхприбыль.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
