Модель из России впала в кому и пережила трепанацию черепа после аварии в Таиланде

Baza: в Таиланде модель из РФ попала в больницу после ДТП на байке

Россиянку госпитализировали после аварии на байке в Таиланде. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Пхукете, где модель из РФ по имени Екатерина живет уже более полугода. По данным Telegram-канала, во время ДТП она получила серьезную травму головы и впала в кому. У туристки произошло кровоизлияние в мозг. Помимо этого, у нее диагностировали перелом ноги.

Местные специалисты провели трепанацию черепа, чтобы избавиться от гематомы.

«Вмешательство длилось почти два часа и прошло без осложнений, но состояние пациентки все еще остается тяжелым», – сообщается в публикации.

Известно, что у Екатерины не было страховки, поэтому семья сейчас оплачивает лечение самостоятельно. Один день лечения, по данным Telegram-канала, обходится пациентке в 130 тысяч рублей. На данный момент, как рассказала мать модели, им уже выставили счет на сумму около миллиона рублей.

