Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Модель из России впала в кому и пережила трепанацию черепа после аварии в Таиланде

Baza: в Таиланде модель из РФ попала в больницу после ДТП на байке
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Россиянку госпитализировали после аварии на байке в Таиланде. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Пхукете, где модель из РФ по имени Екатерина живет уже более полугода. По данным Telegram-канала, во время ДТП она получила серьезную травму головы и впала в кому. У туристки произошло кровоизлияние в мозг. Помимо этого, у нее диагностировали перелом ноги.

Местные специалисты провели трепанацию черепа, чтобы избавиться от гематомы.

«Вмешательство длилось почти два часа и прошло без осложнений, но состояние пациентки все еще остается тяжелым», – сообщается в публикации.

Известно, что у Екатерины не было страховки, поэтому семья сейчас оплачивает лечение самостоятельно. Один день лечения, по данным Telegram-канала, обходится пациентке в 130 тысяч рублей. На данный момент, как рассказала мать модели, им уже выставили счет на сумму около миллиона рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!