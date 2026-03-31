Ветераны Великой Отечественной начнут получать выплаты к 9 мая в апреле

В апреле соцфонд РФ начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу фонда.

»Социальный фонд в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику», — говорится в сообщении.

Сумма выплаты составит 10 тыс. рублей.

В прошлом году сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов решил подарить ветеранам Великой Отечественной войны из родного региона по пять миллионов рублей ко Дню Победы. Кроме того, по 2 млн рублей получили проживающие в Дагестане ленинградцы, пережившие блокаду, а также узники концентрационных лагерей.

Кроме того, в 2025-м все российские ветераны получили выплаты к 80-летию Победы в размере 80 тысяч рублей. Мера поддержки коснулась фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.