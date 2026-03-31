Россияне заметно сократили траты в начале 2026 года

В начале 2026 года траты жителей России сократились на 1,9%, по сравнению с II–IV кварталами прошлого года. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, значительное охлаждение спроса наблюдается в секторе непродовольственных товаров: техники, бытовой химии, одежды и обуви. Также россияне отказались от покупки товаров, цены на которые значительно выросли, включая автомобили. Наблюдается падение и потребительских услуг, отметили в ЦМАКП.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в ситуации, когда ключевая ставка все еще остается высокой, люди предпочитают хранить свободные средства на вкладах с высокими процентами, а не тратить их. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин поддержал эту точку зрения, отметив, что в условиях неопределенности россияне становятся более осторожными в своих тратах и начинают экономить, откладывая дорогостоящие покупки на потом.

До этого в Росстате перечислили продукты, которые больше всего подорожали в конце февраля. Заметно выросли в цене куриные яйца (сразу на 3,9%), а также морковь (+2,6%), помидоры (+2,5%) и картофель (+1,4%). Кроме того, подорожание затронуло говядину (+0,6%), сахарный песок (+0,5%), водку (+0,4%) и телевизоры (+0,9%). Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, при этом дизельное топливо по стоимости осталось практически на прежнем уровне, отметили эксперты.

