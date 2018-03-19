Роскомнадзор за 2017 год заблокировал около 8 тысяч пиратских сайтов
Роскомнадзор в прошлом году заблокировал около восьми тысяч пиратских сайтов. Об этом пишет газета «Известия».
В ведомстве пояснили, что речь идет о ресурсах, размещающих кинофильмы, сериалы, книги, музыку, а также программы без разрешения авторов или правообладателей.
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По данным издания, около 65% заблокированных сайтов предлагали посмотреть или скачать фильмы. При этом 530 ресурсов были заблокированы на постоянной основе.
Также Роскомнадзор на постоянной основе ограничил доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 36 сайтов за незаконное распространение пиратский копий фильма «Салют-7».