Исследование: пользователи интернета предпочли котов собакам

Пользователи «Яндекса» каждый месяц задают около 14 млн запросов про котов, а на долю собак приходится 11 млн, следует из исследования компании.

По данным «Яндекса», больше всего пользователи спрашивают про здоровое питание своих питомцев — на эту тему приходится почти четверть всех запросов. С похожей частотой люди интересуются не самими животными, а произведениями, в которых они фигурируют: мультфильмами, книгами и другими. Смешные ролики и картинки пользователи ищут намного реже, но когда вводят подобный запрос, то чаще интересуются котами, чем собаками.

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Также отмечается, что с 2010 года количество запросов про котов выросло почти в полтора раза, а про собак — только на 16%. Так кошкам удалось увеличить отрыв почти в три раза за последние восемь лет.

Исследователи отметили, что в 2010 году запросов со словом «кошка» было почти в два раза больше, чем со словом «кот», а сейчас коты встречаются на 20% чаще. По их мнению это связано с тем, что слово «кошка» перестало быть частотным именем нарицательным.

Ранее сообщалось, что Под Марий Эл кошка спасла жизнь хозяина при пожаре.