Никифоров: затраты на «пакет Яровой» составят десятки миллиардов рублей

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, реализация «пакета Яровой» в части хранения данных будет стоить крупнейшим операторам связи десятки миллиардов рублей, передает «Интерфакс».

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардах рублей для каждого крупного оператора», — заявил Никифоров..

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Он также подчеркнул, что в министерстве не ожидают «драматического роста цен».

Ранее Никифоров назвал «пакет Яровой» новым инструментом по борьбе с терроризмом.