Инженер-убийца, нацисты в политике США и люди-гориллы: как ошибался Google

На этой неделе в алгоритмах поисковика от Google была найдена ошибка, сообщает портал The Next Web.

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О ней стало известно благодаря инженеру из Швейцарии Христо Георгиеву, который и стал жертвой сбоя. По словам Георгиева, ему по электронной почте пришло письмо от бывшего коллеги, в котором говорилось, что в Google фото Георгиева прикреплено к статье в «Википедии» о болгарском серийном убийце.

О случившемся программист сообщил в своем Twitter-аккаунте и личном блоге.

Seems like Google falsely associated a photo of mine with a Wikipedia article of a serial killer. I don't know if this is hilarious or terrifying. pic.twitter.com/rmAL7uQYy4 — Hristo Georgiev (@hggeorgievcom) June 24, 2021

«Выглядит так, будто Google специально прикрепил мою фотографию к статье в «Википедии» о серийном убийце. Не знаю, смешно это или страшно», — пишет молодой человек.

Однако если открыть статью, то фото программиста исчезает. Это значит, что никто не редактировал саму статью, и ошибка кроется в алгоритмах Google.

«Когда я это увидел, первое, что я испытал, это ощущение того, что кто-то сыграл со мной какую-то хитроумную шутку. Но когда я открыл статью, я вообще не обнаружил свою фотографию», — описывает свои чувства Георгиев в блоге.

По его словам, ошибка возникла в графе знаний Google, которая используется для повышения качества поисковой системы. И причиной этому стали имена убийцы и инженера — они тезки.

«Тот факт, что алгоритм, который используют миллиарды людей, может так легко искажать информацию таким образом, поистине ужасает... Небольшая ошибка в системе может привести к чему угодно — от незначительного неудобства до катастрофы, которая может в считанные дни подорвать карьеру и репутацию людей», — отметил Георгиев.

Георгиев сообщил об ошибке в Google и компания удалила его изображение из инфобокса убийцы.

Однако это далеко не единственный случай, когда в алгоритмах Google возникал сбой.

Так, в 2015 году сервис по ошибке назвал пару афроамериканцев гориллами — об этом сообщил программист из США Джеки Алсин, который и был изображен на фото.

Очевидно, это произошло по вине автоматического алгоритма, который сравнивает похожие фотографии и группирует их по папкам, чтобы упростить поиск. Руководство Google сразу признало, что «это ненормально» и незамедлительно исправило ошибку.

В 2018 году в панели знаний Калифорнийской Республиканской партии в разделе идеологий появилась графа «нацизм», причем в числе первых. Инцидент привел к критике Google со стороны политиков, многие обвиняли компанию в клевете и отмечали, что поисковик «опозорился».

Сама Google пыталась обвинить во всем «Википедию», откуда алгоритмы и взяли информацию. Дело в том, что незадолго до инцидента анонимный пользователь добавил термин «нацизм» к статье о партии. Ошибка была исправлена почти сразу после обнаружения.

В 2019 году мама американского актера Пола Кэмпбелла решила погуглить информацию о своем сыне, и поисковик выдал ей дату его смерти. После этого напуганная женщина позвонила своему ребенку и обнаружила его живым.

Поначалу им это показалось забавным, однако потом менеджеры актера выражали соболезнования и всерьез думали, что Кэмпбелл умер. На разбирательство с Google и возвращение себя к жизни у актера ушло несколько месяцев.