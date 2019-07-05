Мешают учиться: в школах запретят телефоны?

В будущем в России могут запретить не только пользоваться, но и приносить мобильные телефоны в школу, сообщает РИА «Новости». По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эта инициатива уже активно разрабатывается.

«Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», — заявила Попова в рамках заседания Совета при президенте по реализации государственной поддержки в сфере защиты семьи и детей.

В качестве аргумента она привела возможный случай с исчезновением с парты дорогого телефона и ответственности, которая может лечь на плечи директора из-за этого. В случае, если предложение будет принято, то российские школьники могут остаться без гаджетов уже с начала следующего учебного года.

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С полным запретом мобильных гаджетов в школах согласна и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая поддержала эту инициативу.

По ее словам, необходимо запретить не только использование телефонов в учебное время, но и вовсе не давать детям проносить их в школу, так как в ней не предусмотрено хранение мобильных устройств.

Кроме того, Матвиенко считает, что смартфоны мешают социализации молодежи, так как на переменах вместо общения они предпочитают играть в игры. Помимо прочего, наличие у ребенка дорогого гаджета создает социальное неравенство.

Спикер Совфеда напомнила, что многие учителя и родители давно высказываются против телефонов в школе, так как они отвлекают от учебы. По словам Матвиенко, очевидно, что во время урока у ребенка не должно быть смартфона в руке в любом случае.

Политик также обратила внимание на другую опасность для современных детей — это интернет. Несмотря на то, что всемирная паутина имеет и положительный аспект, помогающий подросткам обучаться и развиваться, она таит в себе много опасностей.

«Многие формы преступности: доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество и кибербуллинг — наполняют Всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души», — заявила Матвиенко.

По ее словам, чтобы дети были защищены, необходимо «грамотно пользоваться потенциалом сети».

Несколько публичных фигур также высказались касательно запрета на использование мобильных телефонов в школах, но были менее категоричны. Так, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что в данном вопросе требуются не запреты, а предложения.

«Я надеюсь, что будет найдено конструктивное решение. Я за предложения, а не за запреты. Безусловно, нужно что-то предлагать, если будет запрос на регулирование. Но я видела, как в ряде школ принимаются самостоятельно решения о пользовании гаджетами. Привлекая родителей, детей, учителей. И это консолидированное решение является руководством к организации пользования телефоном в школах», — рассказала Кузнецова.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал идею Матвиенко нереализуемой, а вместо этого предложил организовать в школах специальные камеры хранения на входе.

«В школах нужно создавать возможности, и это не так сложно, где хранить телефон <...> камеры хранения поставьте, только не с большой ячейкой, а с маленькой. Сегодня у нас все школы охраняются, вот они на входе будут их забирать, давать номерок, как с одеждой, и на выходе отдавать», — цитирует ТАСС Онищенко.

Он добавил, что не стоит доводить ситуацию до абсурда, вводя категоричные запреты.

Кроме того, политик напомнил, что современные родители привыкли звонить своим детям, если «сердце забеспокоилось», а наличие у ребенка мобильного телефона позволяет мамам не волноваться.

Онищенко считает, что необходима такая инициатива, которая позволит школьникам быть полностью вовлеченными в образовательный процесс, но при этом иметь возможность связаться с родственниками в любой момент.

«Давайте поищем в этом направлении более реалистические решения. И не надо забывать: мы сейчас ограничим в школе, а в остальной жизни что? Надо учить ребенка быть грамотным в использовании телефона, понимать «за» и «против», то есть убежденным сделать, а не просто через запреты», — заявил политик.