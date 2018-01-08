Смартфоны-2018: что будет и чем сердце успокоится

Первый смартфон года

Попробуем включить машину времени и заглянуть в ближайшее будущее, используя последние слухи, мнения диванных аналитиков и традиционные утечки «секретной» информации от самих компаний.

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Отметкой, после которой мы увидим первые новые смартфоны 2018 года станет СES – крупнейшая мировая выставка потребительской электроники, открывающаяся уже 9 января в Лас-Вегасе. Помимо смартфонов от B-брендов, выпуск которых нарочно придержали до СES,

аналитики и журналисты ждут первый смартфон на самом мощном на сегодняшний день мобильном чипе — Qualcomm Snapdragon 845.

Высока вероятность, что это будет смартфон от компании Sony. Рабочее название — Sony H8266. Помимо самого нового, самого мощного и вообще, самого-пресамого процессора Snapdragon 845 устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Размер экрана — 5,5 дюйма по диагонали, емкость аккумулятора 3240 мАч.

Главная интрига заключается в соотношении сторон экрана и дизайне — будет ли у нового смартфона Sony классический экран 16 на 9 или модный, удлиненный, с соотношением сторон 18:9.

Напомним нашим читателям, что дизайн смартфонов Sony Xperia c их боковым расположением сканера отпечатков пальцев, идеален для создания устройств c безрамочным дисплеем, но до сих пор в портфолио Sony таких смартфонов не было.

В три раза больше фотографий

Следующим этапом и местом массовых презентаций новых смартфонов станет MWC — Всемирный мобильный конгресс, проходящий в Барселоне в конце февраля. На нем должна быть представлена мобильная техника от Huawei, LG, Motorola, Nokia и пр.

В Huawei P11 и Huawei P11 Plus грозятся поставить сразу тройную тыльную камеру с суммарным разрешением 40 мегапикселей.

Третий объектив скорее всего будет длиннофокусным телеобъективом, которых до сих пор не было в смартфонах Huawei.

Его задача обеспечить оптический зум, причем уже ходят слухи о пятикратном увеличении. Ранее Huawei обходилась обычной широкоугольной камерой и черно-белым сенсором. Фронтальная камера cмартфонов возможно получит 24-мегапиксельную матрицу, а светочувствительность основной камеры увеличится в 2 раза по сравнению с Р10.

Фирменный процессор, собственного производства — Kirin 970 (уже стоит в Huawei Mate 10) с вычислительным блоком для работы в нейронных сетях и способностью к машинному обучению будет обеспечивать работу алгоритмов обработки фото. Также существует вероятность появления в Huawei P11 и Huawei P11 Plus специального фотомодуля для распознавания лиц.

LG G7 и LG V40 оснастят биометрическим сканером радужной оболочки глаза. Оба смартфона должны получить процессор Snapdragon 845 и OLED-дисплей формата 18:9. Что касается этой пары, то тут интрига в том, получит ли LG G7 LCD-дисплей или модный и качественный и более дорогой OLED-экран. Традиционно флагман линейки G показывают в феврале на MWC, а новый V осенью в Берлине на выставке IFA.

Что там у лидеров

Безусловно, Samsung сейчас король рынка премиальных смартфонов, а Galaxy S8 и Galaxy S8+ являются «супераппаратами», но эргономика расположения сканера отпечатка пальцев у них вызвала много нареканий.

В Galaxy S9 и Galaxy S9+ скорее всего исправят этот недостаток и расположат сканер под тыльной камерой, а не сбоку от нее, как сейчас. Такое решение заметно улучшит юзабилити устройств.

Помимо улучшения эргономики, соотношение площади экрана к площади фронтальной поверхности обещают довести до фантастических 89,4%.

Уже практически решено, что в обоих смартфонах будет новый сканер сетчатки глаза, более быстрый и более точный, чем у Galaxy Note 8. В зависимости от региона продаж смартфон оснастят либо Snapdragon 845, либо фирменным процессором собственного производства Exynos 9810, а также 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ общей памяти. Возможно S9 и S9+, получат двойную тыльную камеру, но, как говорится «это неточно».

Apple, как обычно, будет сохранять интригу до самой осени. Как будут называться новые iPhone не знает никто, равно как и то, сколько моделей выпустят в этом году. Сохранятся ли металлические корпуса и сканеры отпечатков пальцев, везде ли будет Face ID, у всех ли смартфонов будут AMOLED-экраны?

Что любопытно, Apple — единственная компания, которая вызывает активный пользовательский интерес не только своими флагманскими моделями.

Сейчас всем очень интересно будет ли выпущена новая версия «бюджетного» iPhone SE, и что она унаследует от более дорогих айфонов.

Вообще же, если говорить не просто о смартфонах, а о мобильных трендах, которые скорее всего найдут свое выражение в конкретных устройствах, то стоит ждать скорого появления смартфонов со сканером отпечатков пальцев, интегрированного напрямую в экран. Компания Synaptics уже объявила, что приступает к их производству.

Соотношение сторон 18:9 и наличие телеобъектива станет не только признаком премиальных аппаратов, но вполне себе мэйнстримом, а биометрические системы распознавания лиц перестанут быть эксклюзивом Apple. В общем, смартфоны, в отличие от людей с каждым годом становятся все умнее и умнее, и 2018 год вряд ли будет исключением.