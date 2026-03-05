Названы самые популярные у россиян цветы на 8 Марта в 2026 году

В 2026 году самыми популярными цветами, которые россияне дарят женщинам на 8 Марта, остаются тюльпаны. Букеты из них покупают примерно в два раза чаще, чем из других цветов. Об этом «Известиям» сообщила директор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow Полина Воронина.

Эксперт объяснила, что тюльпаны по-прежнему являются лидерами продаж на 8 Марта благодаря своей сезонности, доступной цене и статусу символики праздника. Сейчас средняя стоимость таких букетов составляет 3,6 тысяч рублей.

При этом, по словам специалиста, предпочтения россиян значительно отличаются в зависимости от их возраста. Так, представители поколения Z отдают предпочтение минималистичным цветочным композициям без упаковки.

«Зумеры предпочитают покупать букеты из ромашек, а также белых и розовых хризантем. Обязательно без бумаги, только перевязанные лентой. Чаще всего это вопрос не только эстетики, но и бюджета: средний чек на букет из хризантемы — 2825 рублей, альстромерии — 3265 рублей, а ромашки обойдутся примерно в 3125 рублей», — рассказала Воронина.

Она добавила, что россияне старшего возраста чаще покупают более статусные и классические букеты. Люди старше 45 лет предпочитают дарить большие букеты из красных роз или ирисов. Средняя стоимость композиции из красных роз составляет примерно 4228 рублей, а из ирисов — около 3518 рублей.

Кроме того, миллениалы с одинаковой частотой выбирают как легкие минималистичные букеты, так и более роскошные. Одними из любимых цветов россиян этой возрастной группы остаются альстромерии и ирисы. При этом в среднем представители этого поколения готовы заплатить за праздничный букет примерно 4315 рублей.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова до этого говорила, что желающим подарить оригинальный букет на Международный женский день следует отказаться от классических тюльпанов. По ее словам, такие виды цветов могут стать оригинальным подарком только в том случае, если выбирать современные сорта.

