Макгрегор предрек уход США с Ближнего Востока из-за войны в Иране

Иран, вероятнее всего, выстоит в конфликте с Соединенными Штатами, и Вашингтону придется уйти с Ближнего Востока. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Сейчас речь идет о начале «долгой региональной войны», которая застрагиваю Индию, Азию, Турцию и Европу, указал аналитик. По его словам, сейчас весь мир сосредоточен на конфликте в Израиле.

«Доллар теряет скорость и высоту. С экономической точки зрения это катастрофа. С финансовой — для США, я думаю, это бедствие. Понадобится больше времени, но со временем для нас все будет только ухудшаться», — сказал Макгрегор.

Аналитик указал, что чем дольше будет длиться война, тем слабее будут выглядеть США с Израилем, и сильнее Иран. Тегерану удастся «выжить», предположил он. В конечном итоге США «просто вытеснят из региона» и Вашингтону придется уйти, считает Макгрегор.

«Не думаю, что кто-либо, живущий в Персидском заливе, захочет, чтобы мы находились где-то рядом с их гаванями, аэропортами или чем-либо еще. По-моему, для США это превращается в надвигающуюся катастрофу», — констатировал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее американский сенатор заявил о «победе» в войне с Ираном.