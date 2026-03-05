Размер шрифта
Отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал

В Казахстане отца осудили за изнасилование дочери
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Отец из Казахстана получил срок за надругательство над 14-летней дочерью. Об этом сообщает Nur.kz.

По данным издания, 40-летний мужчина около восьми лет жил с женщиной, которая родила ему девочку. Однако официально мужчина отцом не значился и спустя годы ушел из семьи, но продолжал общаться и проводить время с ребенком.

В какой-то момент он пригласил дочь к себе домой, где надругался. Семья узнала о произошедшем только на следующий день.

«Школьница призналась сначала тете, а затем и матери», – сообщается в публикации.

Так как мужчина не числится отцом официально, в его отношении возбудили дело по статье о насилие в отношении несовершеннолетней. Сам фигурант уверен, что его оговорили. Тем не менее, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

С пострадавшей после инцидента работали психологи, сейчас она в стабильном эмоциональном состоянии. Семья находится «под пристальным контролем» профильных органов.

Ранее отец из ХМАО насиловал дочь и маленького сына и получил срок.

 
