Вышел хакер из тумана: российский антивирус напугал Британию

Британские специалисты из Национального центра кибербезопасности бьют тревогу — спецслужба Соединенного королевства подозревает российский софт в связях с ФСБ, а также шпионаже.

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По данным НЦКБ, шпионский инструмент был скрыт в антивирусной программе, которую бесплатно распространял банк Barclays среди своих клиентов по договоренности с «Лабораторией Касперского» — ныне опальной на западе компанией.

Эксперты по кибербезопасности опасаются, что конфиденциальные данные 2 млн человек могут быть скомпрометированы. Сообщается, что Barclays готовится расторгнуть договор с «Лабораторией», но в качестве причины называет «коммерческие мотивы».

Бесплатный софт из мышеловки

Национальный центр по кибербезопасности опасается, что ФСБ может использовать продукты «Лаборатории Касперского», чтобы следить за своими целями за рубежом, сообщил Financial Times высокопоставленный чиновник из правительства Великобритании.

Эксперты из НЦКБ полагают, что в зоне риска могут оказаться британские чиновники и высшие чины армии, которые являются клиентами банка и установили антивирус на свои домашние компьютеры в целях безопасности.

Тем не менее, на текущий момент нет никаких доказательств того, что системы клиентов Barclays были каким-то образом скомпрометированы из-за софта «Лаборатории Касперского».

«Утверждения в статье о наличии каких-либо подозрений в отношении «Лаборатории Касперского» в Британии основаны исключительно на утверждениях безымянных источников, не содержащих никаких проверяемых фактов. Единственная цель наших продуктов и сервисов – защита пользователей от киберугроз», — подтвердил представитель пресс-службы компании в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Представитель Barclays сообщил о том, что банк планирует прекратить сотрудничество с российской компанией по финансовым причинам, никак не связанным с расследованием НЦКБ. Это подтвердил и сам Центр по кибербезопасности, который утверждает, что не связывался с банком по этому вопросу и тем более не навязывал ему никаких рекомендаций.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Ирландии Адам Маскатийя заявил, что компания продолжает работать с банком Barclays, предоставляя его клиентам продукт для домашних пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Благодаря глобальному масштабу своей деятельности Barclays смог существенно улучшить информированность широкой публики о проблемах угроз в сфере информационной безопасности, и мы надеемся продолжить наше сотрудничество с Barclays, чтобы помочь клиентам банка иметь высококачественную защиту в интернете», — добавил Маскатийя.

Российская антивирусная компания начала появляться в заголовках зарубежной прессы в сентябре 2017 года, когда Министерство внутренних дел США запретило использовать продукты Касперского для защиты компьютеров в американских ведомствах и агентствах. Причиной этому стало предупреждение израильских спецслужб, которое якобы получило доказательства шпионажа «Лаборатории Касперского» в пользу Кремля.

Brexit пал жертвой хакеров

Национальный центр по кибербезопасности был создан в Великобритании в октябре 2016 года, когда западные страны начали активно обсуждать «русских хакеров», активизировавших свои усилия.

В феврале 2017 года НЦКБ выпустил доклад, в котором указал на рост хакерских атак, в основе которых якобы читается «российский след». По словам главы Центра Киарана Мартина, эти взломы в основном направлены на кражу секретной информации в области обороны и международных отношений.

Мартин добавил, что всплеск российской хакерской активности сопровождает желание Кремля «доказать свою силу и влияние на западный мир».

На фоне сообщений о том, что Россия могла вмешаться в исход президентских выборов в США, в апреле текущего года парламентский спецкомитет Великобритании выпустил доклад, в котором обвинил русских хакеров в возможном влиянии на ход референдума по Brexit.

В докладе говорится о том, что 7 июня 2016 года сайт, на котором проходила регистрация для последующего участия в голосовании по Brexit, был недоступен в течение полутора часов из-за DDoS-атаки. Документ прямо не указывает на виновника взлома, но как бы ненароком напоминает, что Россия и Китай якобы ранее устраивали такие атаки, чтобы повлиять на государственные выборы.

Но, несмотря на громкие заявления британских спецслужб об активизации деятельности российских хакеров, НЦКБ так и не смог назвать ни один доказанный случай взлома, совершенный хакерами из России.