Болельщики назвали самый запоминающийся момент ЧМ-2018

В официальном твиттере чемпионата мира 2018 года завершилось голосование на самый запоминающийся момент турнира, сообщает «Советский спорт».

По итогам голосования болельщики назвали хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота сборной Испании самым ярким моментом мундиаля — 50 процентов голосов. На втором месте оказался победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса в ворота шведской команды (24 процента голосов).

Реклама

На третьем и четвертом местах расположились форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани и форвард Перу Хосе Паоло Герреро соответственно.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 были предотвращены несколько терактов.

Nearly 1️⃣4️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ of you voted!️



Half of you selected @Cristiano's unforgettable hat-trick performance as your favourite #WorldCup memory from Sochi pic.twitter.com/brESm36XPu