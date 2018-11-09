Болельщики назвали самый запоминающийся момент ЧМ-2018
В официальном твиттере чемпионата мира 2018 года завершилось голосование на самый запоминающийся момент турнира, сообщает «Советский спорт».
По итогам голосования болельщики назвали хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота сборной Испании самым ярким моментом мундиаля — 50 процентов голосов. На втором месте оказался победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса в ворота шведской команды (24 процента голосов).
На третьем и четвертом местах расположились форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани и форвард Перу Хосе Паоло Герреро соответственно.
Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 были предотвращены несколько терактов.
Nearly 1️⃣4️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ of you voted!��️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 ноября 2018 г.
Half of you selected ����@Cristiano's unforgettable hat-trick performance as your favourite #WorldCup memory from Sochi pic.twitter.com/brESm36XPu