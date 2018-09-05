Игрок «Барселоны» пожелал смерти завистникам футболиста «Реала» Модрича

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Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич заявил, что его партнер по национальной команде Лука Модрич явлется лучшим футболистом мира в 2018 году, сообщает Sport24.

«Лука — сейчас звезда Ла Лиги, это лучший игрок в мире в этом году. И абсолютно заслуженно. Это уникальный случай. Все хорваты гордятся тем, чего смог достичь Модрич.

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А те, кто завидуют Модричу, пускай умрут в своей зависти. Я очень горжусь Лукой и счастлив так, будто я сам выиграл все эти награды. Мы играем с ним за сборную уже 11 лет, люблю его как родного брата», — цитирует Ракитича Novi List.

Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года в России, на котором сборная Хорватии дошла до финала турнира. Также полузащитник стал лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что Модрич попал в список номинантов на звание игрока года по версии Международной федерации футбола.