Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.
До этого национальная команда занимала 70-е место.
Подопечные Станислава Черчесова на прошедшем в июне-июле мировом первенстве дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.
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Сборная России преодолела рекордное в своей истории количество мест в рейтинге.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 20 сентября.