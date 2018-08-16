Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу поднялась на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

До этого национальная команда занимала 70-е место.

Подопечные Станислава Черчесова на прошедшем в июне-июле мировом первенстве дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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Сборная России преодолела рекордное в своей истории количество мест в рейтинге.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 20 сентября.

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