Путин отметил игру Акинфеева на ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин отметил игру вратаря национальной команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Заслуженную награду получит капитан сборной России, вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матча.

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Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола», — сказал Путин на церемонии награждения футболистов.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее футболисты сборной России выразили слова благодарности президенту страны Владимиру Путину за создание футбольной инфраструктуры.