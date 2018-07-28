Черчесов намерен выучить французский язык после перехода Головина в «Монако»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/560/10914560/RIAN_03204374.HR.ru-pic905-895x505-14192.jpg">

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что ему придется выучить французский язык после перехода Александра Головина в «Монако».

«Три дня еще до подписания мы общались. Понятно, мы все время на контакте, никаких назиданий, просьб не было. Я просто почувствовал его состояние в ту или иную сторону. Состояние было нормальное, как обычно, он был спокоен. Он сказал, что день-два и он примет решение. Значит, принимает решение он. Единственное, я пожелал, чтобы оно было не эмоциональное, а профессиональное.

Реклама

Естественно, мы ждем его в сборной, ситуации бывают разные. Мы на деле показали, что когда наш футболист попадает в ту или иную неприятную ситуацию, мы всегда ему протягиваем руку, до определенного момента. Сейчас мы переговорили на французском, еще один язык придется учить — это моя польза от его перехода» — сказал Черчесов в общении с журналистами.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта.