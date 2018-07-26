Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым продление контракта, сообщает ТАСС.
Об этом в своем официальном твиттере написал член исполкома Игорь Лебедев.
«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — гласит сообщение.
Отмечается, что новое соглашение с российским специалистом будет подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.
54-летний Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира — 2018 смогла дойти до четвертьфинала турнира.
Ранее сообщалось, что Павел Колобков считает верным решение продолжить сотрудничество с Черчесовым.