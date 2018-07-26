Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/11835079/RIAN_5582592.HR-pic905-895x505-56331.jpg">

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым продление контракта, сообщает ТАСС.

Об этом в своем официальном твиттере написал член исполкома Игорь Лебедев.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — гласит сообщение.

Реклама

Отмечается, что новое соглашение с российским специалистом будет подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

54-летний Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира — 2018 смогла дойти до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков считает верным решение продолжить сотрудничество с Черчесовым.