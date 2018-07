Объявлен лучший гол ЧМ-2018

Гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года признан лучшим на турнире, сообщает ТАСС.

Французский футболист отличился на 57 минуте встречи при счете 2:1 в пользу соперника. Матч завершился победой «трехцветных» — 4:3.

Также в номинацию были включены голы футболистов сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоги голосования среди болельщиков на символическую сборную чемпионата мира — 2018.

OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI