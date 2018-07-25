Вице-президент РФС считает Черчесова лучше Зидана и Гвардиолы

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал включение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в список номинантов на звание лучшего тренера года. Его слова передает Sport24.

«Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось», — сказал он.

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По словам Анохина, награду должен получить Черчесов, поскольку у других кандидатов больше недостатков.

«При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зинедина Зидана, Дидье Дешама и Хосепа Гвардиолы! У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!» — заключил Анохин.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Ранее Евгений Ловчев оценил шансы Черчесова на победу в номинации «Тренер года».