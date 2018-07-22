Озил завершил карьеру в сборной Германии

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Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении международной карьеры, сообщает ТАСС.

«С тяжелым сердцем после серьезных размышлений в связи с последними событиями я не буду больше играть за Германию на международном уровне, потому что я чувствую проявление расизма и неуважения. Я носил футболку сборной Германии с большой гордостью и воодушевлением, но сейчас этого нет», — написал Озил в твиттере.

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Игрок отметил, что ему было сложно принять решение завершить карьеру в сборной.

«Но когда высокопоставленные чиновники в Немецком футбольном союзе обращаются со мной таким образом, не уважают мои турецкие корни и эгоистично ввергают меня в политическую пропаганду, с меня довольно», — написал Озил.

В мае Озил и полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее футболисты подверглись критике за эту встречу.

Ранее сообщалось, что Озил может завершить выступления в национальной команде из-за совета отца.