Дворкович оценил уровень организации ЧМ-2018

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович оценил уровень организации чемпионата мира по футболу, передает газета «Известия».

«Уверен, что мы справились со всеми своими задачами и действительно провели лучший турнир в истории. Однако, как правило, каждый следующий мундиаль получается лучше предыдущего. Надеюсь, когда-нибудь по организации турнира превзойдут и нас, но сделать это будет очень непросто — мы задали очень высокую планку.

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Со своей стороны мы готовы всячески помогать и содействовать будущим хозяевам чемпионата мира. Уже сейчас стараемся максимально передать свой опыт коллегам из Катара, которые примут турнир в 2022 году», — заявил Дворкович.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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