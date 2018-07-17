Победа сборной Франции на ЧМ-2018 разорила китайцев

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Победа сборной Франции по футболу на чемпионате мира — 2018 принесла миллионные убытки известной китайской компании по производству кухонной технике, сообщает «Советский спорт».

До начала мундиаля компания запустила рекламную акцию, в которой обещала возместить всю стоимость определенного товара ($747) в случае победы французов на ЧМ.

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Как информирует SCMP, убытки китайского спонсора французской команды составили порядка $4,3 млн.

В компании отметили, что потери от выплат составят 10 процентов от суммы продаж во время чемпионата мира.

Сборная Франции в финале мирового первенства обыграла команду Хорватии, во второй раз в истории став чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что лидера сборной Франции засмущали издевательской песней про Лионеля Месси.