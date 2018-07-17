Посол Сербии в России: ФИФА должна наказывать игроков за политические лозунги

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Посол Сербии в России Славенко Терзич выразил мнение, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна наказывать футболистов за политические лозунги, передает газета «Известия».

«ФИФА должна четко и ясно осудить политические заявления, которые прозвучали, например, на матче Сербия — Швейцария и после игры Россия — Хорватия. ФИФА необходимо действовать против каких-либо политических выступлений на футболе. Надо быть последовательными и не применять двойные стандарты — тогда это пойдет на пользу спорту», — заявил Терзич.

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