Лучший игрок ЧМ-2018 раскритиковал работу арбитра
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, признанный лучшим игроком чемпионата мира 2018 года, поделился мнением о работе главного судьи Нестора Питаны в финале против команды Франции.
«Я не видел, но все говорят, что пенальти не было. Хоть я и не видел его, но в таких матчах нельзя принимать подобные решения. Это была поворотная точка матча. Мы вели игру, а судья поставил такой пенальти», — цитирует Модрича ТАСС.
Футболист отметил, что не было фола около штрафной площади, после которого французы отрыли счет в матче.
На 38-й минуте Питана после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в ворота сборной Хорватии, который реализовал нападающий Антуан Гризманн.
Финальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии прошел 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.