Игроки сборной Франции сорвали пресс-конференцию после финала ЧМ-2018
Игроки сборной Франции ворвались на пресс-конференцию своего главного тренера Дидье Дешама, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Футболисты облили наставника водой из бутылок. Поль Погба, Бенжамен Менди и Флорьян Товен взобрались на стол и какое-то время прыгали там. В конце остался только Погба, который обнял Дешама и скандировал кричалки, обращаясь к прессе.
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Когда игрок покинул зал, Дешам быстро привел себя в порядок и снова приступил к ответам на вопросы.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала ЧМ-2018.