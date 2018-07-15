Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

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Президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта.

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Мы и сами — вся страна — получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — сказал Путин.

Также глава государства выразил уверенность в том, что чемпионат мира в Катаре пройдет на высоком уровне.

Ранее Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку организации чемпионата мира по футболу.