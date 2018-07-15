Главный тренер сборной Бельгии назвал Азара лучшим игроком ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник команды Эден Азар является лучшим игроком чемпионата мира — 2018.
«Кто лучший игрок турнира? Ох, вы не того человека спросили… Я голосую за бельгийцев!
Азар провел шикарный чемпионат мира… Но обычно этот приз вручается обладателю золотых медалей», — цитирует Мартинеса Sport24.
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