Главный тренер сборной Бельгии назвал Азара лучшим игроком ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник команды Эден Азар является лучшим игроком чемпионата мира — 2018.

«Кто лучший игрок турнира? Ох, вы не того человека спросили… Я голосую за бельгийцев!

Азар провел шикарный чемпионат мира… Но обычно этот приз вручается обладателю золотых медалей», — цитирует Мартинеса Sport24.

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