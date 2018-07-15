Экс-защитник сборной Бразилии прокомментировал игру Неймара на ЧМ-2018

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Экс-защитник сборной Бразилии и итальянского «Милана» Кафу прокомментировал игру нападающего французского «ПСЖ» Неймара на чемпионате мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Я люблю спорт за то, что суперзвезд всегда будут критиковать больше, чем всех остальных. И это очень хорошо. Мы всегда ждем от таких людей самого позитивного настроя, самой большой радости, самой красивой игры. К сожалению, Неймар сыграл ниже своего уровня и ниже того, что ожидалось. Поэтому в нем немного разочаровались», — констатировал Кафу.

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Также легендарный бразилец считает, что лучшие годы Неймара еще впереди.

«В современном футболе все меняется так быстро, что загадывать стало абсолютно несерьезно. Знаю точно: он абсолютно выдающийся игрок, который еще долгие годы будет на слуху», — заключил Кафу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее «Реал» прокомментировал информацию о переходе Неймара.