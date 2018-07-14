Бельгия добилась лучшего результата в своей истории на ЧМ

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Сборная Бельгии добилась лучшего результата на чемпионатах мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

В матче за третье место на мировом первенстве 2018 года «красные дьяволы» одержали победу над англичанами со счетом 2:0 и завоевали бронзовые медали. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Ранее Бельгия заняла четвертое место на чемпионате мира 1986 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что впервые за 44 года в матче за третье место на чемпионате мира забито меньше трех мячей.