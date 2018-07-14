Впервые за 44 года в матче за третье место ЧМ забито меньше трех мячей
Впервые за 44 года в матче за третье место на чемпионате мира забито меньше трех мячей, сообщает «Советский спорт».
Встреча мирового первенства 2018 года между сборными Бельгии и Англии завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В последний раз меньше трех мячей было забито в матче между сборными Польши и Бразилии, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейцев.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.