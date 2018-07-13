Черчесова насторожила акция «Усы надежды»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об акции болельщиков «Усы надежды».
«Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим», — цитирует Черчесова ТАСС.
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Специалист надеется, что после чемпионата мира у болельщиков в памяти «останутся не только усы».
Телеведущий Иван Ургант объявил о старте флешмоба «Усы надежды» в поддержку Черчесова перед стартом турнира.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить клуб из немецкой Бундеслиги.