Ракитич готов набить тату на лбу в случае победы Хорватии в финале ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич заявил, что готов сделать татуировку на лбу в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

«Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать», — приводит слова Ракитича ТАСС.

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В финале чемпионата мира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», хорваты встретятся со сборной Франции. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан подарил свою футболку Ракитичу.