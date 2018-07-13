Уилл Смит восхищен историей России перед выступлением на церемонии закрытия ЧМ

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Американский актер Уилл Смит поделился впечатлениями от России, сообщает ТАСС.

Смит споет официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года совместно с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи на церемонии закрытия мундиаля.

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«Я был здесь несколько раз, первый раз — когда мы снимали фильм «Я — робот», лет 14-15 назад. На самом деле, всегда испытываю особые чувства, когда посещаю эту страну, ведь у нее такая история», — сказал Смит.

«Америка — молодая страна по сравнению с Россией с точки зрения истории, всегда задумываешься над тем, насколько эта страна уходит корнями в историю, это очень отличается от США. Здесь особые и архитектура, и многое другое. Будучи артистом, я всегда поражаюсь этому», — добавил он.

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