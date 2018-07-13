Уилл Смит восхищен историей России перед выступлением на церемонии закрытия ЧМ
Американский актер Уилл Смит поделился впечатлениями от России, сообщает ТАСС.
Смит споет официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года совместно с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи на церемонии закрытия мундиаля.
«Я был здесь несколько раз, первый раз — когда мы снимали фильм «Я — робот», лет 14-15 назад. На самом деле, всегда испытываю особые чувства, когда посещаю эту страну, ведь у нее такая история», — сказал Смит.
«Америка — молодая страна по сравнению с Россией с точки зрения истории, всегда задумываешься над тем, насколько эта страна уходит корнями в историю, это очень отличается от США. Здесь особые и архитектура, и многое другое. Будучи артистом, я всегда поражаюсь этому», — добавил он.
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