Саутгейт выступил против парада в честь выхода сборной Англии в полуфинал ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против парада в честь выхода сборной Англии в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.

По информации Times, Саутгейт считает, что не стоит повторять события 1990 года, когда 200 тысяч человек встречали сборную после поражения от команды ФРГ.

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Англия уступила Хорватии в 1/2 финала мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее Гарри Кейн заявил о сильном давлении на сборную Англии перед матчем с Хорватией.