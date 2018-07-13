Саутгейт выступил против парада в честь выхода сборной Англии в полуфинал ЧМ-2018
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против парада в честь выхода сборной Англии в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.
По информации Times, Саутгейт считает, что не стоит повторять события 1990 года, когда 200 тысяч человек встречали сборную после поражения от команды ФРГ.
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