Президент Хорватии посетит финал ЧМ-2018 в Москве

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает «РИА Новости».

В финале турнира, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники», встретятся сборные Хорватии и Франции.

«Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира, в котором хорватская футбольная сборная будет играть против французской команды.

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За встречей она будет следить из VIP-ложи. Информацией об условиях перелета президента Грабар-Китарович пока не располагаем» — заявили агентству в кабинете главы государства.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Грабар-Китарович поделилась эмоциями от победы национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2018 года над Англией.