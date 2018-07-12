Президент Хорватии посетит финал ЧМ-2018 в Москве
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает «РИА Новости».
В финале турнира, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники», встретятся сборные Хорватии и Франции.
«Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира, в котором хорватская футбольная сборная будет играть против французской команды.
За встречей она будет следить из VIP-ложи. Информацией об условиях перелета президента Грабар-Китарович пока не располагаем» — заявили агентству в кабинете главы государства.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Грабар-Китарович поделилась эмоциями от победы национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2018 года над Англией.