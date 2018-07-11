Зидан поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2018

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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедин Зидан поздравил национальную команду с выходом в финал чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме бывший футболист выложил фотографию французской команды и подпись в виде аплодисментов и флага Франции.

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10 июля в Санкт-Петербурге в полуфинале чемпионата мира в России сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии.

Соперник французов определится 11 июля. В Москве сыграют сборные Хорватии и Англии. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Франция была более нацелена на результат.